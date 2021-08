Sommer auf dem Sonnendeck in Wetzlar abgesagt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Kein "Sommer auf dem Sonnendeck": Die Veranstaltungsreihe von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. August, auf dem Oberdeck des Parkhauses Adler in Wetzlar ist abgesagt. Alle gekauften Tickets werden in den nächsten Tagen zurückerstattet, kündigt der Veranstalter an.

"Aufgrund der Verkäufe, die weit hinter den Erwartungen geblieben sind, und der kurzfristigen Absage durch einen Werbedienstleister sind wir leider gezwungen, die ,Notbremse' zu ziehen und unser geplantes Event abzusagen", teilt Sabine Glinke (SG Events&Medien) mit.

Geringer Zuspruch sei eine Erfahrung, "die gerade viele Kollegen in der Veranstaltungsbranche" machten. "Das Publikum ist sehr verhalten - fatal für die Betroffenen in den jeweiligen Branchen. Die Gründe sind vielfältig", so Glinke.

Vorverkauf bildet

wichtigen Grundstock

Mit eine Rolle spiele die Verunsicherung der Menschen, "was die Corona-Maßnahmen und die weitere Entwicklung" betreffe. "Als Veranstalter kann ich mich nicht darauf verlassen, dass an der Tageskasse genug Leute kommen, wenn nicht ein Grundstock an Tickets verkauft ist", so Glinke. Zumal auch das Risiko "Wetter" zu bedenken sei. "Da uns zusätzlich noch geplante Werbemaßnahmen kurzfristig geplatzt sind, weil der Dienstleister nicht geliefert hat und auch nicht mehr liefern kann, haben wir eigentlich keine Chance mehr." Man wolle jedoch an der Idee einer Veranstaltung auf dem Oberdeck des Parkhauses in Kooperation mit dem Verein Dunkelkaufhaus Wetzlar festhalten und sie "mit mehr Vorlauf für 2022 neu planen", so Glinke