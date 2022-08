Sommeraktion: Die WNZ öffnet wieder Türen

Hat schon einiges erlebt und dürfte spätestens 2018 in die Geschichtsbücher eingegangen sein: die Stadthalle Wetzlar. Zum Auftakt der Aktion "WNZ öffnet Türen" können Leser ausnahmsweise mal dorthin, wo die Türen für Besucher eigentlich geschlossen bleiben. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Auch diesen Sommer öffnet die WNZ wieder Türen, die ansonsten für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben. So können Leser in diesem Sommer beispielsweise auf die Spur von Domgeheimnissen in Wetzlar gehen, Blicke in und unter der Ulmbachtalsperre riskieren oder sich beim Spezialisten für Verpackungen "TransPak" in Solms zeigen lassen, was dort im Inneren und an den unzähligen Laderampen unweit der B 49 tagtäglich passiert.

Wann, wo und wie viele Leser die entsprechende Tür in Begleitung eines WNZ-Mitarbeiters öffnen dürfen, wird jeweils rechtzeitig hier in Ihrer Tageszeitung angekündigt. Im Anschluss gibt es für alle, die nicht an der Aktion teilnehmen konnten natürlich einen Bericht über das, was sich hinter den dann geöffneten Türen befindet.

Den Auftakt macht in diesem Jahr ein Blick hinter die Kulissen der mittlerweile deutschlandweit bekannten Wetzlarer Stadthalle. Die dürfte neben unzähligen Auftritten, Konzerten, Stadtverodnetenversammlungen oder Gerichtsprozessen während der Hochzeit der Corona-Pandemie spätestens dann in die Geschichtsbücher eingegangen sein, als Oberbürgermeister Manfred Wagner der verfassungsfeindlichen NPD im März 2018 den Zutritt verweigerte.

Anders dürfte das für die Teilnehmer der Türöffner-Aktion sein, die, angeführt vom zuständigen Stadtrat Frank Kontz und dem Geschäftsführer des Eigenbetriebs Stadthallen, Claus Röming, und WNZ-Redakteur Pascal Reeber, am Mittwoch, 10. August, ab 10.30 Uhr dorthin gehen können, wo Stadthallenbesucher sonst nicht hingelangen. Umkleiden, die Tiefgarage und wo sich der 80 000-Liter-Löschwassertank befindet, das werden auf der gut 90-minütigen Tour unter anderem Themen sein. Maximal 20 WNZ-Leser können bei dieser ersten Türöffner-Aktion der WNZ mitgehen. Wer gerne an dieser ersten Türöffner-Aktion teilnehmen möchte, der sollte eine E-Mail mit seinem Namen, Alter, Adresse und einer Rückrufnummer an lokalredaktion-wnz@vrm.de mit dem Stichwort "WNZ öffnet Türen" schicken.

90 Minuten in eine unbekannte Welt eintauchen

Einsendeschluss ist Freitag, 5. August, 12 Uhr. Wer nicht die Möglichkeit hat, eine E-Mail zu schicken, der kann heute am Mittwoch, 3. August zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in der Wetzlarer Lokalredaktion unter Telefon 0 64 41-95 96 97 anrufen und sich auf die Bewerberliste setzen lassen. Die Teilnehmer werden dann am Freitag ausgelost und direkt informiert.