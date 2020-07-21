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Dienstag, 21.07.2020 - 18:45
3 min

Sommercamp macht Kindern Spaß

Wegen Corona ist viel Unterricht ausgefallen. In Hermannstein gibt es jetzt ein Sommercamp, bei dem nicht nur gelernt, sondern auch gespielt und gebastelt wird.

Von Lothar Rühl
Das schulische Sommercamp in der Philipp-Schubert-Schule in Hermannstein beginnt vormittags immer im großen Kreis. Foto: Lothar Rühl

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Hermannstein
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