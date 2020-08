Songperlen von "Secret Tip" in der Bunten Katze

Jetzt teilen:

30 Grad im Schatten, kühle Getränke und Musik von einer Band, die durch eine exquisite Songauswahl bestach: Am Samstagabend spielte die Blues/Soul-Band "Secret Tip" im Innenhof der "Bunten Katze". Rund fünfzig Gäste bekamen Songs jenseits des gängigen Mainstream-Klischees geboten. Die Band hatte einen fulminanten Sound zu bieten, den das Publikum genoss. "Walking by myself" von Gary Moore war der bekannteste Song im Repertoire. Das E-Gitarren-Solo wurde von Holger Lisy gekonnt umgesetzt. Immer wieder spielten sich die beiden Saxofone (Tino Schol und Christian Cujé) in den Vordergrund, doch es war auch Raum für die schönen Lead-Stimmen von Mela Class-Arends und Tino Schol. Steffen Runzheimer am E-Piano, Bodo Feldmann am Bass und Oliver Zapf am Schlagzeug spielten nicht weniger gewichtige Parts in einem sehr gelungenen Gesamtsound der Band. mfri/ Foto: Markus Fritsch