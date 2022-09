Sonja Heepen führt die Tell-Schützen Büblingshausen

Neuer Vorstand der Tell-Schützen (v.l.): Maria Hardt, Frank Heepen, Horst Rauner, Peter Hildebrand, Lothar Koch, Inge Koch, Peter Fischer, Silke Kreuter, Silvia Hardt, Sonja Heepen. Foto: Schützenverein Tell

WETZLAR - Seit fast 100 Jahren gibt es den Schützenverein Tell Büblingshausen. Was es aber noch nie in dieser Zeit gegeben hat, ist eine Frau an der Spitze. Erste weibliche Vorsitzende des Vereins ist nun Sonja Heepen.

Sie löst Peter Hildebrand ab, der im Rahmen der Jahreshauptversammlung erklärt hatte, aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen.

Pandemiebedingt wenige Schießveranstaltungen

Wahlen: Zum zweiten Vorsitzenden wählte die Versammlung Mario Hardt und zum neuen Schießwart Peter Hildebrand. Bestätigt in ihren Ämtern wurden der erste Schatzmeister Peter Fischer, der zweite Schatzmeister Mario Hardt, die Schriftführerinnen Sonja Heepen und Inge Koch, Gewehrreferent und Jugendwart Frank Heepen, Pistolenreferent Horst Rauner, Gerätewart Lothar Koch und der Festausschuss mit Silke Kreuter und Silvia Hardt. Sonja Heepen danke den bisherigen Vorsitzenden für ihren Einsatz mit einem Präsentkorb.

Rückblick: Das Schützenjahr, auf das noch der scheidende Vorsitzende Peter Hildebrand zurückblickte, war coronabedingt nicht sehr ereignisreich. Es folgten die Berichte der jeweiligen Abteilungen. Leider konnten pandemiebedingt auch nur wenige Schießveranstaltungen ausgerichtet werden.

Ehrungen: Für zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Blerim Dvorani, Bernd Illian, Ella Steinraths und Günter Watz. Seit 25 Jahren gehören dem Verein Sebastian Hahn, Tobias Fischer und Martin Rüttinger, an. Für 40 Jahre Vereinsangehörigkeit wurden Cornelia Rüttinger und für 50 Jahre Hans Joachim Kasperski und Horst Thielemann ausgezeichnet.