Sonnenblumen und Marienkäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - (taf). Sie haben Marienkäfer und Sonnenblumen gebastelt, daran hängt eine Karte mit der Aufschrift „Auf gute Nachbarschaft“: Kinder der Kita Marienheim, deren neues Domizil derzeit in der Wetzlarer Turmstraße entsteht, haben sich am Donnerstag ihren neuen Nachbarn vorgestellt und Selbstgebasteltes in die Briefkästen geworfen.

Wer zuhause war, bekam die Sonnenblume samt Sommergruß auch persönlich überreicht – wie Sandra Lukas, Bewohnerin der Turmstraße und zukünftige Nachbarin der Kita-Kinder. „Diesen Gruß würden wir überall überreichen, egal, wo wir hinziehen würden. Es ist Teil unseres Bauarbeiterprojekts“, sagt die Leiterin der Kita Marienheim, Karin Knoth.

Die Kinder, die ausgerüstet mit Bauhelmen ihre Nachbarn begrüßten, seien von Anfang an in das Projekt Neubau in der Turmstraße einbezogen worden. „Wir haben im Hort eine riesengroße Wand, anhand derer wir jeden Bauabschnitt mit den Kindern besprochen haben“, so Knoth. Auch Wünsche würden diskutiert: So hätten sich die Kinder die Farbe Blau für das Hausaufgabenzimmer gewünscht. „Wir sind auch dran, aus Schuhkartons einzelne Räume des neuen Horts mit den Kindern zu basteln.“

Freuen auf das neue Zuhause

Die Nachbarschafts-Aktion sei ein weiterer Baustein innerhalb des pädagogischen Konzepts. Sie stehe in keinem Zusammenhang etwa zur Bürgerversammlung, zu der die Bürgerinitiative „Lebenswerte Altstadt“ für Sonntag auf den Domplatz eingeladen hat. Zentrales Anliegen der BI und der Aktion „Wiesen-Patenschaften“ ist es, den Abriss der Kita Marienheim und den Bau des Parkhauses zwischen Dom und Rosengärtchen zu stoppen.

„Unser Ansinnen ist, uns vorzustellen und zu sagen: Hallo, das sind wir und wir freuen uns auf unser neues Zuhause“, erklärt Kitaleiterin Knoth. Aufgrund der Corona-Krise habe bereits das Richtfest ohne Kinder stattfinden müssen. „Jetzt können wir in kleinen Gruppen rausgehen und uns vorstellen. Es soll eine schöne Geste sein.“