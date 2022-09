„SoundsLike“ begeistert Besucher auf den Domplatz

Die Band „SoundsLike“ hat von Anfang an Gas gegeben bei ihrem Auftritt im Rahmen von "Live am Dom" gestern Abend. (Foto: Lothar Rühl)

WETZLAR - Manchen Besucher auf dem Domplatz beschleicht schon ein bisschen Wehmut: Nur noch ein Konzert und die Reihe „Live am Dom 2022“ ist Geschichte. Einer, der die Konzertreihe seit Jahren besucht, ist der 59-jährige Jörg Velten aus Solms-Niederbiel. Er spricht in höchsten Tönen von den Konzerten: „Klasse Atmosphäre, gut gefüllter Platz, schöne Stimmung, Abwechslung durch die wechselnden Bands.“ „Ich hätte nichts dagegen, wenn die Konzertreihe noch weitergeht“, sagt Velten, der die gute Auswahl der Gruppen lobt. „Ich bleibe nach den Konzerten noch lange, um mit anderen zu plaudern“, erzählt der begeisterte Fan. Die Konzerte seien eine Wohltat nach der Pandemie. „Da kann man doch so manches nachholen“, freut sich Velten, der auch das Konzert am gestrigen Abend mit der Band „SoundsLike“ genossen hat.