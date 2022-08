"SoundsLike" rocken am Dom

"SoundsLike" stehen für rockige Party-Hits, Pop, bedingungslosen Rock und ungebändigte Alternativen von Punk bis Heavy-Metal, von den 80er-Jahren bis zu aktuellen Chart-Hits. Foto: Christoph Seubert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Rockige Party-Hits, Pop, Rock und Alternativen von Punk bis Heavy-Metal, von den 80er-Jahren bis zu aktuellen Chart-Hits stehen auf dem Programm bei "Live am Dom 2022" am Donnerstag, 1. September. Dort gastiert ab 19 Uhr die Band "SoundsLike".

Ausrichter der Reihe sind der Veranstaltungsservice Thorsten van Elkan, die Event-Agentur BBP und das Stadtmarketing Wetzlar. "Das Besondere an ,SoundsLike' ist die einzigartige Kombination aus verrocktem Mainstream-Pop und Headbang-tauglichen Rock-Hymnen, immer gepaart mit einer extra Prise Schub nach vorne", so die Veranstalter. Mit einem abwechslungsreichen Programm von über 100 Songs erfüllen die sieben Musiker jeden Wunsch und wollen Jung und Alt mit toller Livemusik am Domplatzbegeistern. Besucher sollten nach Möglichkeit mit Bus oder Fahrrad anreisen. Öffentliche Parkplätze gibt es in der Stadthalle, am Franzis, auf der Lahninsel und der Zwack´schen Lahninsel sowie am Neuen Rathaus und auf der Bachweide.

Von Chart-Hits bis

zu Heavy- Metal

Die Zufahrt zum Domplatz wird für den Durchgangsverkehr während der Veranstaltung von 17 bis 24 Uhr gesperrt. Ebenso sind keine Parkplätze vor dem Stadthaus vorhanden. Die Fahrzeuge vom Brodschirm werden über die Schwarzadlergasse und Weißadlergasse abgeleitet.

Der Veranstalter bittet, keine Getränke mit auf den Domplatz zu bringen, sondern das Angebot der Wirte auf dem und am Domplatz zu nutzen.

Der Eintritt ist frei.