Sozialministerium unterstützt die Tafeln in Hessen

Die Tafeln in Hessen verteilen 25 000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr. In diesem Jahr könnte es durch die Corona-Krise auch mehr werden. Foto: Boris Roessler/dpa

WETZLAR - In Hessen arbeiten fast 5000 Ehrenamtliche in den 57 Tafeln und unterstützen 100 000 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs. Doch über 80 Prozent der Helfenden gehören aufgrund ihres Alters der gefährdeten Gruppe an. Deshalb war es notwendig, viele Tafeln zu Beginn der Corona-Krise in Hessen zu schließen, wie der Tafel-Landesverband Hessen mit Sitz in Wetzlar mitteilt. Inzwischen haben über 50 Prozent der Tafeln das Verteilen der Lebensmittel auf unterschiedliche Art wieder aufgenommen - natürlich unter Berücksichtigung der notwendigen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Doch zu Beginn der Corona-Krise brachen die Einnahmen der Tafeln teils massiv ein. Doch die laufenden Kosten müssen weiterbezahlt werden. Hier will das Sozilministerium mit bis zu 1 250 000 Euro einspringen.

"Es ist wichtig, dass die hessischen Tafeln weiter bestehen, denn sie unterstützen mit ihrer wertvollen Arbeit viele bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger. Deshalb haben wir eine Überbrückungslösung geschaffen. Mit unserer Förderung stellen wir sicher, dass der Betrieb der Tafeln in diesen für alle Menschen, Unternehmen und Organisationen sehr schwierigen Zeiten weitergeführt werden kann", erläutert Sozialminister Kai Klose. Willi Schmid, Vorsitzender des Landesverband Tafel Hessen. e.V, führt aus: "Die Tafeln in Hessen verteilen 25 000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr an die bedürftigen Menschen. Wir hoffen, diese Menge trotz - oder gerade wegen der Corona-Krise steigern zu können, da wir mit einem deutlichen Anstieg der Menschen, die zur Tafel kommen müssen, rechnen."

Der Ausbau der Logistikkapazitäten ist daher dringend erforderlich und weitere ehrenamtlich Helfende werden auch in Zukunft gesucht. Im Namen aller Tafelmitarbeitenden und besonders der bedürftigen Menschen in Hessen dankt der Landesvorstand allen, die in den Ministerien an dieser Maßnahme mitgearbeitet haben, ganz herzlich.