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Sonntag, 29.03.2020 - 17:00
4 min

Sozialunternehmer stärker fördern

Bislang hat sich die Regierung stark zurückgehalten, wenn es um die Förderung sozialer und ökologischer Unternehmen galt. Doch das soll sich mit ersten Fördermitteln nun ändern. Die Politik hat die Wichtigkeit des Sozialunternehmertums erkannt und reagiert.

Von Manuela Jung
Nicht nur die Keimsprossen wachsen, auch das darauf basierende Unternehmen von Christian Zinke wird größer. Mit der "Grow-Grow Nut" hat der Firmengründer ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht, dass Transportwege minimiert und gleichzeitig Arbeitsplätze schafft. Foto: Christian Zinke

Nicht nur die Keimsprossen wachsen, auch das darauf basierende Unternehmen von Christian Zinke wird größer. Mit der "Grow-Grow Nut" hat der Firmengründer ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht, dass Transportwege minimiert und gleichzeitig Arbeitsplätze schafft. Foto: Christian Zinke

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Fotos
Nicht nur die Keimsprossen wachsen, auch das darauf basierende Unternehmen von Christian Zinke wird größer. Mit der "Grow-Grow Nut" hat der Firmengründer ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht, dass Transportwege minimiert und gleichzeitig Arbeitsplätze schafft. Foto: Christian Zinke

Nicht nur die Keimsprossen wachsen, auch das darauf basierende Unternehmen von Christian Zinke wird größer. Mit der "Grow-Grow Nut" hat der Firmengründer ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht, dass Transportwege minimiert und gleichzeitig Arbeitsplätze schafft. Foto: Christian Zinke

Sozialunternehmer Christian Zinke (l.) und Christian Deiters von social-startups.de freuen sich, dass das Interesse der Politik steigt und innovative Firmen bald davon profitieren können. Foto: Manuela Jung

Sozialunternehmer Christian Zinke (l.) und Christian Deiters von social-startups.de freuen sich, dass das Interesse der Politik steigt und innovative Firmen bald davon profitieren können. Foto: Manuela Jung

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