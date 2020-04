Sparda-Bank Hessen spendet 15000 Euro an den Landesverband der Tafeln

DIE TAFELN

Die Tafeln unterstützen in Hessen 100 000 Menschen, darunter 25 400 Kinder und Jugendliche, mit Lebensmitteln. Ebenso wichtig wie die Verteilung von Lebensmitteln ist die Funktion der Tafeln als Begegnungsort und Anlaufstelle für ausgegrenzte und einsame Menschen.



In Hessen arbeiten über 5000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den 57 Tafeln, um den am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen im Alltag das Leben etwas zu erleichtern, erläutert Willi Schmid, Vorsitzender des Landesverbandes Tafel Hessen.



20 Prozent der ausgegebenen Waren der Tafeln stammen aus dem Lager des Landesverbandes – der Rest wird von den lokalen Tafeln generiert. Die Wetzlarer Tafel hat rund 30 Geschäfte als Partner, die Waren abgeben – von Obst und Gemüse, über Milchprodukte, Wurst und Backwaren, bis hin zu Süßigkeiten.



120 000 Euro an Spenden braucht der Landesverband jährlich, um die Tafeln in Hessen zu unterstützen, zum Beispiel, um den Fuhrpark am Laufen zu halten oder die laufenden Kosten zu zahlen. „Da sind die 15000 Euro Spende der Sparda-Bank Hessen für uns ein Segen“, freut sich Willi Schmid.