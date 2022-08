Sparkassen-Rentner helfen dem Frauenhaus Wetzlar

Geschäftsführerin Regina Gehring (l.) vom Wetzlarer Frauenhaus nimmt die Spende der Sparkassen-Rentner aus den Händen von Klaus Michl entgegen. Foto: Rentner-Vereinigung der Sparkasse Wetzlar

WETZLAR - Die Jahresspende 2022 der Rentner-Vereinigung der Sparkasse Wetzlar geht an das Frauenhaus Wetzlar. Klaus Michl, Sprecher der Vereinigung, übergab die Zuwendung in Höhe von 1000 Euro an die Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins, Regina Gehring.

Gehring stellte bei der Spendenübergabe die Arbeit des gemeinnützigen Vereins vor. Im Frauenhaus fänden Frauen und ihre Kinder Zuflucht und Schutz, wenn sie körperliche und oder psychische Gewalt erlebt hätten oder davon bedroht seien. Ein Team von Mitarbeiterinnen unterstütze die Frauen durch Beratung bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven und helfe ihnen, ihre Rechte und Interessen wahrzunehmen.

Die Zufluchtsstätte Frauenhaus Wetzlar wird gemeinsam vom Land Hessen, dem Lahn-Dill-Kreis und der Stadt Wetzlar finanziert. Darüber hinaus ist der gemeinnützige Verein zum Ausgleich seines Etats auf Zuwendungen wie gerichtlich verhängte Bußgelder sowie Spenden angewiesen. Geschäftsführerin Regina Gehring: "Wir hoffen daher, dass das Beispiel der Sparkassen-Rentner Schule macht."