Spaziergang vor dem Kalsmunt

WETZLAR - Wieder eine schwere Aufgabe für alle Freunde von "(Er)kennen Sie Wetzlar?". In der 900. Folge unseres Bilderrätsels ging es um eine Personengruppe vor einer stadtbildprägenden Anhöhe. Die Lösung: Blick auf den Kalsmunthang - und im Vordergrund die Familie des ehemaligen Sportamtsleiters Alfons Weber mit einem Gast aus Rio de Janeiro.

Nur wenige unserer Rätselfreunde haben das interessante Motiv erkannt. Falsch waren zum Beispiel einige Vorschläge, die sich auf dem Simberg in Niedergirmes bezogen.

Für Heinz Müller, der in der Solmserstraße wohnt, war es ein "Heimspiel" wie er schreibt: "Der Blick geht von der Ludwig-Erk-Straße über die Solmserstraße zum Kalsmunthang. Bei den Personen handelt es sich um die Familie Weber mit Tochter Heidi, Sohn Peter fehlt. Das Foto müsste zwischen 1950 und 1953 entstanden sein, da mein Elternhaus in der Solmserstraße vom Baujahr 1954 noch nicht vorhanden ist. Hinter der Personengruppe erkennt man die Gebäude der Umzugs- und Speditionsfirm J.J. Völk. Für uns Kinder war das damals ein Abenteuerspielplatz. Rechts neben dem Telefonmast mündet das Hundspfädchen, die Verbindung zwischen dem Laufdorfer Weg und der Solmserstraße, die zu diesem Zeitpunkt noch ein besserer Feldweg war. Bei dem obersten Haus handelt es sich um das Gebäude mit dem Fotoatelier der Firma Leitz."

Klaus Neumann: "Das Foto könnte um 1950 entstanden sein. Im rechten Hintergrund erkennt man noch den fast kahlen und unbebauten Höhenzug mit dem Kalsmuntturm am rechten Ende. Ich schätze, dass die in der Bildmitte erkennbaren Gebäude zu der Ziegelei der Firma J.J. Völk gehörten. Die Ziegelei mit einem hohen Schlot war Anfang der 1950er-Jahre noch in Betrieb.

Kaum Autos in

der Solmser Straße

Als ich im November 1952 in die neu errichtete Ludwig-Erk-Schule eingeschult wurde, konnte ich dieses Panorama täglich bei Antritt meines Heimweges in die Braunfelserstraße sehen und einprägen. Am häufigsten ging ich über das Hundspfädchen nach Hause, da es der kürzeste Heimweg war. Heute ist der Vordergrund auf dem Bild weitgehend bebaut und es sollen, so hört man, noch weitere Wohnhäuser entstehen - ganz wie gegenüber auf dem Gelände der ehemaligen Erk-Schule.

Franz Rauner: "Zum Familienausflug: Heidi Weber ist das Kind zwischen Vater Alfons Weber (mit der Lederhose) und Mutter Weber, die in der Solmserstraße 25 wohnten. Dort wohnte im Erdgeschoss auch 'Schimmy' Sarges, ein guter Fußballspieler der Eintracht Wetzlar und die Familie Eger. Peter, der jüngere Bruder von Heidi Weber, später Sportlehrer, hat wohl das Foto gemacht. Auf der Straße vor diesem Haus spielten wir stundenlang Fußball, denn damals gab es in der Solmserstraße nur ganz wenige Autos. Alfons Weber war ein sehr aufgeschlossener und freundlicher Mann und etliche Jahre auch Leiter des Wetzlarer Sportamts. Könnte es sein, dass der Besucher der Firma Leitz aus Rio den Janeiro etwas mit der Leica Freedom Train genannten Aktion von Ernst Leitz II zu tun hatte? In 50 Fällen half dieser mutige Mann seit 1933 Verfolgten des Nazi-Regimes zur Flucht, auch nach Amerika. In Rio de Janeiro hatte die Firma Leitz ja eine Außenhandelsvertretung."

Diesmal gibt es keine Buchgewinner. Folge 901 des Wetzlar-Rätsels erscheint am Samstag, 6. November.