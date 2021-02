Spende für die Tafel in Wetzlar

Markus Janitza und Diakon Christof Mayer von der Tafel bei der Spendenübergabe. Foto: Janitza electronics

WETZLAR/LAHNAU - Mit einer Spende von 5000 Euro unterstützt die Janitza electronics GmbH die Tafel Wetzlar.

Mit großer Freude nahm Diakon Christof Mayer von der Tafel Wetzlar die Spende von Markus Janitza entgegen. Die Tafel Wetzlar sammelt überschüssige Lebensmittel im Handel, bei Lebensmittelproduzenten sowie bei Großspendern ein und verteilt diese an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen.

"Unsere Aktivitäten gehen weit über diese Grundidee hinaus", informierte Mayer. "Um die logistischen Herausforderungen zu meistern, sind inzwischen 60 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose in Kooperation mit dem Jobcenter Wetzlar entstanden."

Im Gegensatz zu vielen anderen Tafeln bundesweit, die ausschließlich auf die Unterstützung Ehrenamtlicher angewiesen sind, musste die Wetzlarer Tafel nicht coronabedingt schließen. Schnell hat man eine "Winterausgabe" für Bedürftige auf die Beine gestellt, die die Lebensmittelverteilung unter Einhaltung der aktuell geltenden Richtlinien ermöglicht.

Markus Janitza zeigte sich sehr beeindruckt und vermittelte Einblicke in das Familienunternehmen. Seit 1961 ist der Name Janitza eine feste Größe in der Wetzlarer Unternehmenskultur. 1986 erfolgte die Gründung der heutigen Janitza electronics GmbH durch ihn. Das Unternehmen beschäftigt aktuell etwa 230 Mitarbeiter.