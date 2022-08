Spende für Wetzlarer Ruderer statt Geschenke für Befort

Spendenübergabe an der Lahn: Carsten Conrad, Vorsitzender der Rudergesellschaft, Peter Befort und Stephan Hofmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wetzlar. Foto: Sparkasse Wetzlar

Jetzt teilen:

WETZLAR - Im Juni hatte die Firma Befort in Wetzlar ihr 100-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Zu diesem besonderen Ereignis wünschten sich die Verantwortlichen des Unternehmens Spenden statt Geschenke. Die Sparkasse Wetzlar habe daher der Rudergesellschaft Wetzlar eine Zuwendung aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen in Höhe von 1000 Euro zur Verfügung gestellt, berichtet diese in einer Pressemitteilung.

Carsten Conrad, Vorsitzender der Rudergesellschaft Wetzlar, habe die Zuwendung im Beisein von Peter Befort aus den Händen von und Stephan Hofmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wetzlar, entgegengenommen.