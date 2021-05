2 min

Spendenlauf für Schwerstkranke

Das Wetzlarer Hospiz "Haus Emmaus" beteiligt sich an der hessenweiten Aktion. Gunter Lutzi will dafür zwischen dem 27. Juni und 17. Juli insgesamt 23 Hospize in Hessen besuchen.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar