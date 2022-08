Sperrung zwischen Wetzlarer Kreuz und Anschlussstelle Aßlar

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

WETZLAR/ASSLAR - Wetzlar/Aßlar (red). Die Autobahn Westfalen GmbH wird in den kommenden Wochen in der Anschlussstelle Aßlar die Brücke über die B 277 instandsetzen. Damit die Arbeiten starten können, muss in der Abfahrt auf die B 277 eine Baustellenverkehrsführung eingerichtet werden. Aus diesem Grund ist die A 480 zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Aßlar in der Nacht vom Montag, 29. August, 21 Uhr bis Dienstag, 30. August, 4 Uhr voll gesperrt. Da die A 480 in die Anschlussstelle Aßlar mündet, sind auch die Verbindungen von der A 45 (aus beiden Richtungen kommend) auf die A 480 in Richtung Aßlar/Wetzlar-Nord nicht befahrbar.