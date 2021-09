Spezialist im Bereich Schlaganfall

Jetzt teilen:

WETZLAR - Professor Dr. Hagen B. Huttner hat im Mai die Nachfolge von Professor Manfred Kaps als Chefarzt der Neurologie am Klinikum Wetzlar und als Direktor der Neurologischen Klinik am Universitätsklinikum in Gießen und Marburg, Standort Gießen, übernommen.

Der gebürtige Hamburger war zuletzt als Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Erlangen tätig.

Professor Huttner studierte Medizin an der Universität Leipzig und promovierte am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Der 45-Jährige ist Facharzt für Neurologie und trägt die Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin und Geriatrie. Im Jahr 2014 wurde er an der Universität Erlangen zum außerplanmäßigen Professor ernannt. "Wir betreuen das gesamte Spektrum ambulanter und stationärer neurologischer Krankheitsbilder", erklärt der neue Chefarzt. "Der Schwerpunkt im Bereich Schlaganfall und neurologische Intensivmedizin soll noch einmal verbreitert und in Krankenversorgung und Forschung überregional sichtbarer werden", so Huttner.

"Wir freuen uns sehr, dass wir einen solch versierten Spezialisten im Bereich Schlaganfall und neurologische Intensivmedizin als Chefarzt der Neurologischen Klinik in Wetzlar gewinnen konnten", sagt Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken.

Der neue Chefarzt forschte unter anderem am Karolinska Institut in Stockholm, Schweden. Schwerpunkte seiner Forschung sind die Themen Neuroregeneration und Nervenzellneubildung.

Hagen Huttner ist in den USA, München und Heidelberg aufgewachsen, verheiratet und Vater von vier Kindern.