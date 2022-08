4 min

Spezieller Laser: In Ägypten bewährt, in Wetzlar im Einsatz

Was in den Grabkammern von Pharao Neferhotep I. in Theben funktioniert hat, kommt nun am Dom zum Einsatz. Wie genau setzen Restauratoren den Laser bei der Fassadensanierung ein?

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar