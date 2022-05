Spinnereistraße ist ab Samstag voll gesperrt

Damit sie den steigenden Verkehr verkraftet, muss die Taubensteinbrücke der B 49 über Garbenheimer Straße und Lahn verstärkt werden. Dafür muss die Spinnereistraße nun erneut gesperrt werden Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die Verstärkung der Taubensteinbrücke der B 49 schreitet voran. Für den nächsten Bauabschnitt wird die Spinnereistraße, die direkt unter der Brücke verläuft, ab Samstag, 7. Mai, 6 Uhr, voll gesperrt.

Diese Sperrung ist nach Angaben von Hessen Mobil nötig, da an der Brückenunterseite direkt über der Spinnereistraße gearbeitet wird. Dort werden sich die Bauarbeiter der Brückenentwässerung annehmen, zudem sind Arbeiten zur Querkraftverstärkung vorgesehen. Diese Arbeiten - und damit auch die Vollsperrung der Spinnereistraße - sollen bis Mitte Juli dauern. Die Umleitung aus der Innenstadt in Richtung Arena und nach Garbenheim führt über die Brückenstraße und die Garbenheimer Straße. Die Umleitung für den Fernverkehr führt auf der B 49 bis zur Anschlussstelle Garbenheim und von dort zurück in Richtung Arena.

Die Arbeiten an der Taubensteinbrücke laufen seit Oktober 2020 und haben den Zweck, die Lebensdauer der Brücke zu verlängern.