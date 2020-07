Sport senkt das Krebsrisiko erheblich

Roland und Doris Kappes statten während ihrer Aufklärungstour zur Krebs-Früherkennung Wetzlar einen Besuch ab. Foto: Lothar Rühl

Wetzlar (rl). Jedes Jahr erkranken bundesweit rund 72 000 Frauen an Brustkrebs und 71 000 Männer an Prostatakrebs. Diese hohe Zahl muss nicht sein. Das meinen Doris und Reinhard Kappes. Sie sind derzeit auf einer deutschlandweiten Aufklärungskampagne per Fahrrad unterwegs und haben am Sonntag auf dem Wetzlarer Domplatz Station gemacht.

Das Paar hat zwei Botschaften im Gepäck: "Wenn man sich regelmäßig bewegt, wird das Risiko um 25 Prozent gesenkt" und: "Frauen sollten durch Ertasten der Brust auf mögliche Knoten rechtzeitig reagieren. Männer sollten ab 50 Jahren die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen."

Im neunten Jahr gibt es die Aufklärungskampagne als sogenannte Schleifenroute. Über die Landkarte von Deutschland wurde dazu eine imaginäre pinke Schleife gelegt, die den Routenverlauf vorgibt. Organisiert wird die Aktion vom Verein "Pink Ribbon" (Pinkfarbene Schleife) Deutschland, der Kampagnen gegen Brustkrebs veranstaltet. Zu den Unterstützern gehören Prominente wie die Ex-Boxerin Regina Halmich, die Olympiasiegerin Kati Wilhelm und die Schauspielerin Natalie Wörner.

Doris und Reinhard Kappes aus der Nähe von Pforzheim sind am 6. Juli in Konstanz am Bodensee auf ihre Fahrräder gestiegen. Sie wollen bis Ende Oktober die Schleife abfahren, die bis hoch in den Norden durch zahlreiche Bundesländer führt. Unterwegs können sich andere Fahrer anschließen oder selbst einen Teil der Route zurücklegen. So wollen sie bis in den Herbst 4400 Kilometer absolvieren.

Der 73-jährige Reinhard Kappes ist ehrenamtlicher Tourenleiter beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und hat schon Touren von Paris nach Moskau oder durch Neuseeland unternommen. Seine Frau Doris (60) ist vor sechs Jahren an Brustkrebs erkrankt. Nachdem sie sich erholt hatte, gingen die beiden für fünf Monate auf eine Radtour durch Skandinavien.

Das Ehepaar Kappes radelt aber nicht nur, sondern sucht auch Gespräche mit anderen Radfahrern, mit Menschen auf dem Campingplatz oder im Hotel, spricht mit Betroffenen und Fachleuten unterwegs. Aufmerksam leben, sich ausreichend bewegen, Achthaben auf sich und Vorsorge betreiben seien wichtig, betonen sie immer wieder. "Dass ich den Brustkrebs so früh entdeckt habe, hat mir das Leben gerettet", erzählt Doris Kappes.

Ganz nebenbei genießt das Ehepaar seine Entdeckungen in Deutschland, die Schönheit der Natur und die verschiedenen Landschaften.

Doch nicht jeder muss aufs Rad steigen, betonen die beiden. Man kann sich auch zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf dem Pferd, mit Inlinern oder auch im Paddelboot bewegen und so etwas für die Gesundheit tun.

Über den Verlauf seiner Radtour gestaltet das Ehepaar Kappes einen Blog, der unter www.schleifenroute.de/blog verfolgt werden kann.