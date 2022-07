Sport-Stipendium für Christian Will aus Hermannstein

Christian WillFoto: Jörg Halisch

WETZLAR-HERMANNSTEIN/WIESBADEN - Hessens Sportminister Peter Beuth (CDU) hat in Wiesbaden das Dr.-Horst-Schmidt-Jugendsport-Stipendium an fünf Sportler verliehen. Unter ihnen ist Christian Will vom TV "Jahn 1907" Hermannstein.

Will ist bei der Sportjugend Hessen ehrenamtlich aktiv. Seit frühen Kindheitsjahren sei er Mitglied im Turnverein TV Jahn. Mit 14 Jahren habe er erste Erfahrungen im Ehrenamt als Helfer bei der Turngruppe für Kinder gesammelt und später die Ausbildung zum Übungsleiter für Kinder und Jugendliche im Breitensport (C- Lizenz) absolviert. Er sei bis heute Übungsleiter, heißt es in einer Pressemitteilung des hessischen Innen- und Sportministeriums.

Will sei auch als "Teamer" auf Jugendreisen für die Sportjugend Hessen aktiv. Von 2015 bis heute habe er an Jugendreisen und Bildungscamps für die Sportjugend teilgenommen und sich im Austausch mit den Schulsozialarbeitern zusätzlich engagiert. Zurzeit studiert Will an der Justus-Liebig-Universität Gießen Lehramt in den Fächern Mathematik, Politik und Wirtschaft. Die Stipendien sind mit jeweils 2000 Euro dotiert und gehen an junge Ehrenamtliche, die noch im Studium oder in der Ausbildung sind und sich über ihre Sportvereine für das Allgemeinwohl einsetzen.

Fotos Christian WillFoto: Jörg Halisch Sportminister Peter Beuth verleiht in Wiesbaden das Dr.-Horst-Schmidt-Jugendsport-Stipendium an fünf Sportler (v. l.): David Delp, Stina Knittel, Sportminister Peter Beuth, Laura Heckmann, Hendrik Holzhauer und Christian Will. Foto: Jörg Halisch 2

"Der Nachwuchs im Ehrenamt ist von unschätzbarem Wert für den Sport und unsere Gesellschaft", erklärte Sportminister Peter Beuth bei der Übergabe in Wiesbaden.