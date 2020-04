Sportabi: Praktische Prüfung in Wetzlar möglich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Für die 66 Sportabiturienten und das Kollegium der Goetheschule waren die vergangenen Wochen eine einzige Zitterpartie. Immer wieder neue Entscheidungen, immer wieder Änderungen, wenn es um die Frage nach dem "Wie" der praktischen Sportprüfungen ging. Jetzt steht fest: Trotz Corona dürfen die Schüler ran an Speere, Fußbälle oder Sprunggrube - diesmal allerdings unter besonders strengen Hygieneregeln.

Mundschutztragende Lehrer, Schüler, die nur in großem Abstand zueinander trainieren und literweise Desinfektionsmittel für die Sportgeräte: Es sind ungewöhnliche Zeiten, in die das Sportabitur dieses Jahr fällt. Und dennoch sind an dem Wetzlarer Gymnasium alle erleichtert, dass die praktischen Prüfungen nun doch stattfinden dürfen. Denn das ist längst keine Selbstverständlichkeit: "Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass das möglich wird", sagt Sven Hilk, der an der Goetheschule für den Fachbereich Sport verantwortlich ist.

Während sich andere Schulen in Hessen dafür entschieden haben, den praktischen Teil durch mündliche Prüfungen zu ersetzen, sei das in Wetzlar nie eine Option gewesen: "Schulträger, Stadt Wetzlar, Schulamt und unsere Schulgemeinde waren sich von Anfang an bewusst, dass es den Schülern gegenüber eine große Ungerechtigkeit wäre, sie zwei weiteren mündlichen Prüfungen auszusetzen", sagt Hilk.

Der Praxisteil des Sportabis an der Goetheschule in Wetzlar darf unter strengen Hygienemaßnahmen stattfinden

Sportlichkeit nutzen,

um Endnote aufzubessern

Die Entscheidung hätte für alle Sportabiturienten insgesamt vier mündliche Prüfungen bedeutet, die ganz anders hätten vorbereitet werden müssen: "Wir sollten hier auch nicht außer Acht lassen, dass viele Schüler ihre sportliche Leistungsfähigkeit nutzen, um ihre Endnoten aufzubessern", findet Hilk. Zudem würde der komplette praktische Teil und damit die Hälfte des Unterrichtsfachs einfach außer Acht gelassen. Keine Alternative für die Goetheschule, die als Schulsportzentrum gleichzeitig Partnerschule des Leistungssports ist.

Dass diese Entscheidung nun tatsächlich umgesetzt wurde, freut auch Jan Waldgenbach, Handballspieler der HSG Wetzlar und Abiturient in Wetzlar: "Ich bin sehr froh, dass wir an unserer Schule die Möglichkeit haben, uns auch praktisch prüfen zu lassen und ich nun keine weiteren mündlichen Prüfungen absolvieren muss."

Fotos Der Praxisteil des Sportabis an der Goetheschule in Wetzlar darf unter strengen Hygienemaßnahmen stattfinden Jens Schleehenbecker beim Desinfizieren der Stoßkugeln. In Zeiten von Corona sind Hygienemaßnahmen ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Kollegiums geworden. Foto: Manuela Jung Mit Mundschutz und Handschuhen gibt Sportlehrer Jens Schleehenbecker seinem Schüler Hilfestellungen. Foto: Manuela Jung 3

Während sich andere Schulen für Letzteres entschieden haben, sind Sven Hilk und seine Kollegen für ihre Schüler einen steinigen Weg gegangen: "Wir haben etliche Pläne ausgearbeitet, wie wir die Prüfungen und das Training so gestalten können, dass wir alle vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln einhalten können. Bei ständig neuen Erlassen und Vorschriften des Landes haben wir manches Mal für den Mülleimer gearbeitet", weiß Hilk, "doch am Ende zahlt es sich jetzt aus und wir sind froh, dass sich unsere Schüler den praktischen Prüfungen stellen dürfen, auch wenn alles ganz anders ist als in den Jahren zuvor."

Dem schließt sich auch Schulleiter Carsten Scherließ an: "Die Gesundheit aller Beteiligten und die Eindämmung der Pandemie hat absolute Priorität. So sehr wir uns diese schülerfreundliche Lösung auch gewünscht haben, so wenig Abstriche dürfen wir bei der Hygiene machen."

Seit Dienstag dürfen die Abiturienten endlich wieder trainieren. Maximal zehn Schüler üben auf dem Sportgelände oder in der Halle in großem Abstand zueinander. Jeder hat - sofern möglich - sein eigenes Sportgerät, das nach dem Unterricht desinfiziert wird. Hinzu kommen Mundschutzmasken und Handschuhe für die Lehrer, wenn diese den Schülern nötige Hilfestellungen und Tipps geben. Ist die eine Gruppe durch, gibt es mindestens eine halbe Stunde Pause, die das Begegnen untereinander unterbinden soll.

Für die Sportlehrer bedeutet das zwar einen erheblichen Mehraufwand, der gut durchdacht sein muss, doch das Trainieren in Kleingruppen hat auch einen entscheidenden Vorteil: "Der Personalbedarf ist zwar hoch, dafür haben die Schüler aber eine sehr individuelle und intensive Betreuung", findet Fachbereichsleiter Hilk.

Was ist, wenn Kontakt unvermeidbar ist?

Doch was ist eigentlich mit Sportarten, bei denen der Kontakt unvermeidbar ist? Fußball oder Badminton ohne Spielpartner und Gegner? "Natürlich müssen wir hier Abstriche machen", schildert Hilk und verweist auf die sogenannten Ersatzleistungsprüfungen: "Die Schüler werden die Technik anhand praktischer Elemente zeigen. So bleiben wir zumindest sehr nah an der Sportart dran und können auch hier auf den mündlichen Teil verzichten."

In der ersten Maiwoche beginnen die Abiturprüfungen im Sport. Bis dahin hofft Sven Hilk, dass sich an den Vorgaben des Landes nichts mehr ändert und schließlich auch das Wetter mitspielt: "Es wäre schön, wenn wir an unseren akribisch ausgearbeiteten Plänen festhalten könnten und am Ende alle Schüler mit einem zufriedenstellenden Ergebnis die Schule verlassen."