Sportjugend organisiert Camps für Mädchen

WETZLAR/DILLENBURG (red). Die "MINT Girls Camps" finden auch dieses Jahr in den Herbstferien statt. Mit einer Mischung aus beruflicher Orientierung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kurz "MINT", außerschulischer Jugendbildung und einem Ferienprogramm wollen die Camps junge Mädchen für naturwissenschaftlich-technische Ausbildungsberufe interessieren. Die Sportjugend Hessen bietet gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Provadis auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, MINT-Themen an neun unterschiedlichen Standorten in Hessen praxisnah und spannend in den Herbstferien zu erleben. Die Camps richten sich an Mädchen von 14 bis 16 Jahren. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und der Europäischen Union sowie durch die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Mädchen können sich auf der Internetseite www.mint-girls-camps.de ab sofort zu den jeweiligen Camps anmelden.