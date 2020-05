Sportlicher Familientag statt bierseliger Vatertag

Jetzt teilen:

Ruhig und gemächlich ging es in weiten Teilen Wetzlars und Umgebung an Christi Himmelfahrt zu. Statt wie in anderen Jahren mit Bier und Bollerwagen loszuziehen, um den Vatertag auch gebührend unter Männern zu feiern, nutzte manch einer die sommerlichen Temperaturen für ausgedehnte Radtouren mit der Familie oder eine Bootsfahrt auf der Lahn - das geht auch mit Corona und den mit der Pandemie verbundenen Abstandsregeln, die noch immer gelten. Diese wurden laut der Wetzlarer Polizei vorbildlich eingehalten. "Alles total ruhig", lautete am Abend das Fazit der Beamten. Eine für mögliche Corona-Einsätze abgestellte Verstärkung sei früh in den Feierabend geschickt worden. red/Fotos: Christian Keller