„Sprechstunde“zum Windpark Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Anstelle des wegen der Corona-Pandemie abgesagten Infomarkts „Windenergie in Wetzlar als Beitrag zum Klimaschutz“ bieten die Stadt Wetzlar und das Bürgerforum Energieland Hessen interessierten Bürgern die Möglichkeit, ihre Fragen zu Klimaschutz und Windenergie in Wetzlar im direkten Austausch mit Experten zu klären. Am Donnerstag, 25. Juni, wird unter dem Titel „Klimaschutz und Windenergie in Wetzlar“ zu Sprechstunden in das Neue Rathaus eingeladen. Im Vorfeld ist eine Anmeldung notwendig.

Die Sprechstunden finden zwischen 13 und 19 Uhr in Kleingruppen von bis zu fünf Personen unter Wahrung des Sicherheitsabstands statt. In zwei Räumen im Rathaus können sich interessierte Personen mit einem Vertreter der Stadt Wetzlar und der Enwag sowie mit dem Projektierer Green City AG über den Stand der Planung der Windparks Blasbach und Altenschlag (Hermannstein) austauschen. Ein Informationsstand der „LandesEnergieAgentur Hessen“ bietet zudem Materialien rund um das Thema Windenergie in Hessen an.

Die vorherige Anmeldung zu einer Sprechstunde ist aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit gesetzlich vorgeschrieben, sie kann über die Webseite www.energieland.hessen.de/Wetzlar oder unter Telefon 0 62 51-8 26 32 98 erfolgen. Eine Hotline ist hierfür von Montag bis Freitag 13 bis 17 Uhr besetzt.