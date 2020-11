Spuren der Jahrhunderte bei der Wetzlarer Domsanierung

Marcus Schüler (links) und Matthias Steyer zeigen am Beispiel einer Fiale (zierendes Türmchen), welche Schäden der Sandstein am Wetzlarer Dom über die Jahrhunderte genommen hat. Zur Baustellenbesichtigung sind (hinten von links) Jens Wolf (ev. Gemeinde), Udo Weide, Geschäftsführer der Dombauverwaltung, und Heidrun Rücker, Vertreterin der Stadt in der Dombauverwaltung, aufs Gerüst über der nebligen Stadt gestiegen. Foto: Pascal Reeber