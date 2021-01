Stadt misst Verkehr in Garbenheim

Jetzt teilen:

WETZLAR-GARBENHEIM - Es gibt sie mittlerweile sogar an vielen Bundesstraßen: nächtliche Tempolimits von 30 km/h in Ortsdurchfahrten. Wäre so etwas für die Kreisstraße in Garbenheim auch denkbar?

Diese Frage hat Garbenheims Ortsvorsteher Waldemar Droß (SPD) aufgeworfen. Voraussetzung für eine solche Beschränkung ist laut Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (SPD) eine gutachterlich bestätigte Lärmminderung. "Dieser Nachweis war uns in der Vergangenheit bisher nicht möglich", sagte Kratkey in der Sitzung des Ortsbeirats. Boris Falkenberg, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, ergänzte, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung einen gewissen Schwerverkehrsanteil am Verkehr in der Nacht voraussetze. "Wir werden unser Zählgerät in der Kreisstraße aufhängen, um diesen Anteil erst einmal zu ermitteln."

Droß hatte zuvor auf eine nächtliche Tempobeschränkung in Burgsolms verwiesen. Was dort gehe, müsse auch in Garbenheim möglich sein.