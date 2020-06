Stadt schreibt Naturschutzpreis aus

Treffpunkt Natur: Bachstelze. (Foto: Teresa Bachmann)

WETZLAR - (red). Bereits seit 1985 verleiht die Stadt Wetzlar den Naturschutzpreis an Menschen, die sich besonders für die Natur und die biologische Artenvielfalt im Stadtgebiet Wetzlar einsetzen.

Auch in diesem Jahr möchte sich die Stadt Wetzlar bei diesen Menschen mit der Vergabe des Naturschutzpreises bedanken und ihr Engagement öffentlich machen.

Es können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, wie beispielsweise Schulklassen, Kindergartengruppen und Vereine, um den Preis bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden.

Auch Firmen und Institutionen können sich an der Ausschreibung beteiligen, wenn sie sich für den Naturschutz engagieren. „Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf Projekte, die dem Erhalt und der Förderung der biologischen Vielfalt in unserem Stadtgebiet dienen“, so Wetzlars Umweltdezernent Stadtrat Norbert Kortlüke (B’90/Die Grünen). Die naturnahe Gestaltung von privaten Grünflächen zu Lebensstätten für Tiere und Pflanzen trügen ebenso dazu bei wie der Erhalt und die Förderung schützenswerter Biotope sowie bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten.

Benötigt werden eine kurze formlose Bewerbung, die Beschreibung der Aktivitäten mit Angabe der entsprechenden Örtlichkeiten und eine Begründung zur Preiswürdigkeit des Projekts. Auch Bilder, Zeitungsartikel oder andere Dokumente können beigefügt werden. Die Bewerbungen oder Vorschläge sind bis zum 15. Oktober an den Magistrat der Stadt Wetzlar, Amt für Umwelt und Naturschutz, Untere Naturschutzbehörde, Ernst-Leitz-Straße 30, 35578 Wetzlar – auch per E-Mail an umwelt-naturschutz@wetzlar.de, einzureichen. Weitere Auskünfte erteilt Julia Müller, Telefon 0 64 41-9939 03, E-Mail: julia.mueller@wetzlar.de.