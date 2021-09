4 min

Stadt Wetzlar geht gegen steigende Zahl der Spielotheken vor

Am Bahnhof und an der Braunfelser Straße stehen große Veränderungen an. Um nicht hilflos neben dem Spielfeld zu stehen, nimmt die Stadt Wetzlar in drei Fällen eine Auszeit.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar