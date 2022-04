Stadt Wetzlar sagt Burkina Faso Unterstützung zu

Besuch aus Burkina Faso in Wetzlar (v.l.): Ingolf Hoefer, Heidi Stiewink, Bernadette Kabre, Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter und Isabell Kurz vom Partnerschaftsdezernat. Foto: Stadt Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Besuch aus Westafrika an der Lahn: Wetzlars Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter hat gemeinsam mit Ingolf Hoefer, Vorsitzender der Deutsch-Französischen Gesellschaft Wetzlar, Bernadette Kabre, Pädagogin aus Burkina Faso, in Begleitung von Heidi Janina Stiewink vom Arbeitskreis "Brot für die Welt - Tikato" zu einem Austausch über die aktuelle Lage in Burkina Faso empfangen.

Kabre, seit fast 40 Jahren Partnerin des Arbeitskreises, informierte über die Herausforderungen, denen sich das Land nach dem Putsch Anfang des Jahres gegenübersieht. Sie berichtete, dass einige Teile des Landes, darunter die mit Wetzlar freundschaftlich verbundene Stadt Dori im Norden des westafrikanischen Staates, komplett vom restlichen Teil des Landes abgeschnitten seien.

Viele Schulen wurden geschlossen. Die Übergangsnationalversammlung habe daraufhin eine Radiobeschulung mithilfe von Sonnenenergie eingeführt, welche allerdings nicht die Beschulung im direkten Kontakt ersetze.

Extremwetterereignisse wie Starkregen führten zu Überschwemmungen, lange Trockenperioden zu Dürren und Lebensmittelknappheit. Außerdem seien die Lebensmittelpreise so sehr gestiegen, dass selbst die Grundversorgung für viele Menschen in Burkina Faso nicht bezahlbar sei.

Die hohe Anzahl Geflüchteter im Land verschlimmere die Situation, so Kabre. Auf die Frage von Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter, welche Hilfe momentan am dringendsten benötigt werde, antwortete Kabre: "Am notwendigsten sind Spenden für Lebensmittel und Hilfe für die Kinder, deren körperliches und seelisches Leiden unter der zunehmenden Gewalt im Land enorm ist."

Kräuter sagte Unterstützung der Stadt über den Arbeitskreis "Brot für die Welt - Tikato" zu.