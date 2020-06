Stadt Wetzlar schließt Kalsmunt-Eingang

Die Stadt hat den Zugang zum Kalsmunt mit dieser Tür versperrt. Foto: Lothar Rühl

Wetzlar (rl). Die Stadt Wetzlar hat den Eingang zum Bergfried auf dem Kalsmunt mit einer Stahltür verschlossen. Die Tür, wie man sie von Baustellen kennt, soll verhindern, dass sich ungebetene Gäste gewaltsam Einlass verschaffen.

Die bisher an gleicher Stelle eingesetzte Metallgitter-Tür war in der Vergangenheit aus der Verankerung gerissen und der daraufhin aufgestellte Bauzaun niedergetreten worden. Der Kalsmunt hat durch die installierte Tür sichtlich an Attraktivität verloren.

Seit November 2018 ist der Turm abgesperrt, weil Unbekannte die Glasabdeckung des Treppenschachtes auf dem 18 Meter hohen Ausflugsturm zerstört haben. Dadurch wurde es zu gefährlich für Besucher, den Ausblick über die Stadt und die Region zu genießen. Ärgerlich für die Wetzlarer und ihre Gäste: Der Kalsmunt war in den Jahren 2014 und 2015 wegen Sanierungsarbeiten bereits längere Zeit gesperrt. Seitdem ist die Glasabdeckung bereits zwei Mal beschädigt und anschließend der Bergfried für Besucher gesperrt worden.

Wie Pressesprecher Eckard Nickig von der Stadt Wetzlar auf Anfrage mitteilt, ist der Schaden bislang nicht repariert. Es gebe auch keinen Zeitplan, um den Turm für die Bevölkerung wieder zu öffnen.

Noch vor der Corona-Krise hatten die Tourist Information der Stadt und der Förderverein Kalsmunt ein Kalsmunt-Fest für August ins Auge gefasst. Derzeit ist noch unklar, ob es stattfinden kann.