Stadt Wetzlar stundet auf Antrag die Gewerbesteuer

Wetzlar (red). Die Stadt Wetzlar stundet Gewerbetreibenden angesichts der Coronakrise auf Antrag die Gewerbesteuer oder passt die Vorauszahlungen an. "Es ist mir bewusst, dass einzelne Unternehmen Auftragsrückgänge bis zu 100 Prozent haben - bei weiterlaufenden Kosten. Daher bieten wir mit unseren städtischen Möglichkeiten schnelle Hilfe an", so Stadtkämmerer Jörg Kratkey (SPD).

Anträge auf Stundung von Gewerbesteuerzahlungen sowie Herabsetzungsanträge können per Formblatt gestellt werden. Sollte ein bindender Bescheid eines Finanzamtes vorliegen, muss der Antrag dort parallel gestellt werden. Die Stadt würde dann den Bescheid des Finanzamtes vorwegnehmen und die Vorauszahlung herabsetzen. Stundungen sollen zunächst für sechs Monate gelten - eine Verlängerung ist bei anhaltender Krise in Absprache mit dem Kassen- und Steueramt möglich. In dem Zeitraum der Stundung werden ferner keinen Stundungszinsen erhoben. Bis auf weiteres werden auch keine Mahnläufe erfolgen, sondern gebührenfreie Zahlungserinnerungen versendet.

Das Formular für die Beantragung einer zinslosen Stundung sowie ein Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung steht im Internet unter www.wetzlar.de/stundung-herabsetzung bereit.