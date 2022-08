Stadt Wetzlar verbietet Grillen und offenes Feuer

Ab sofort und bis auf Weiteres in Wetzlar nicht mehr erlaubt: Grillen in öffentlichen Anlagen und an ähnlichen Stellen. Symbolfoto: Sascha Kopp

WETZLAR - Wegen der Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr im Wald und in Grünanlagen hat die Stadt Wetzlar das Grillen und offenes Feuer in Grünanlagen, im Stadtwald, in der Feldgemarkung und auf Grillplätzen verboten. Auch das Entzünden von Kerzen und Kohlen - etwa für Wasserpfeifen - sowie das Wegwerfen von glühenden Zigarettenkippen, brennenden Streichhölzern oder Entsorgen von glimmender Asche ist untersagt. Das Verbot gilt auch für eingerichtete Feuerstellen sowie mitgebrachte Holz- oder Kohlegrills. Die Verfügung tritt am Sonntag, 14. August, in Kraft und gilt, bis sie aufgehoben wird.