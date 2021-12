Stadtbibliothek Wetzlar erhält Hessischen Leseförderpreis

Die Stadtbibliothek Wetzlar erhält für ihre Hörspielproduktion "Drachenblüte" den Hessischen Leseförderpreis. Foto:Jennifer Wdowiarz/Stadtbibliothek Wetzlar

WETZLAR/WIESBADEN - Die Stadtbibliothek Wetzlar ist einer von vier Empfängern des Hessischen Leseförderpreises 2021. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 15 000 Euro dotiert.

Die Stadtbibliothek Wetzlar erhält für das selbstproduzierte Hörspiel "Drachenblüte - ein Hörspiel für Kinder" ein Preisgeld von 500 Euro. Das in Eigenregie erarbeitete und eingesprochene Hörspiel versorgte die jungen Nutzer der Bibliothek auch zu Pandemiezeiten mit abwechslungsreichen Geschichten. So erschienen über mehrere Wochen hinweg neue Teile des Hörspiels. Durch seine akustische Ausgestaltung habe das Hörspiel eine intensive Hörerfahrung geschaffen. Es stimuliere so die Lesemotivation der Zuhörenden, heißt es in der Begründung der Jury. Das Projekt fördere den kindlichen Spracherwerb nachhaltig.

Den Hessischen Leseförderpreis vergeben das Land Hessen und das Hessische Literaturforum im Mousonturm.