Freitag,
17.07.2020 - 23:00
2 min
Stadtbild-Verein ist für autofreien Domplatz in Wetzlar
Der Bau des Parkhauses Goethestraße ist nach Ansicht des Regionalvorsitzenden "unumgänglich", müsse sich aber in die Umgebung einpassen.
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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