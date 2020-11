Stadtbus hält ab Dezember am Aßlarer Rewe

Nicht bei jeder Fahrt, aber vier Mal täglich hält die Linie 12 künftig am Walbergraben in Aßlar. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR/ASSLAR - Wetzlar/Aßlar (pre). Mit dem Fahrplanwechsel erhält Hermannstein eine bessere Anbindung ans Aßlarer Gewerbegebiet, speziell an den dortigen Lebensmittelmarkt von Rewe. Die Linie 12 hält künftig an Werktagen vormittags und nachmittags jeweils vier Mal an der Haltestelle "Walbergraben", die es seit Mai dieses Jahres gibt.

Der Hermannsteiner Ortsbeirat hatte sich für die Andienung der neuen Haltestelle eingesetzt, damit die Bürger die Möglichkeit erhalten, bequem im Gewerbegebiet einkaufen zu können. Auf ihrem Weg zur Laguna fährt die Linie 12 bereits heute durch das Gewerbegebiet, stoppt aber ein ganzes Stück entfernt der Einkaufsmärkte an der Haltestelle "Loherstraße".

Der neue Halt am Walbergraben wird zwischen "Loherstraße" und der Endhaltestelle "Freizeitbad" eingefügt, die Fahrzeiten der Linie 12 ändern sich dafür in Aßlar und Hermannstein im Minutenbereich. Darüber hinaus gibt nach Angaben der Stadt mit dem Fahrplanwechsel keine bedeutenden Veränderungen im Stadtbusverkehr.