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Mittwoch, 22.07.2020 - 22:00
4 min

Stadtentwicklung und ein Radweg

Radwege und barrierefreie Bushaltestellen stehen auf der To-do-Liste des Aßlars Bürgermeisters Christian Schwarz. Was noch, verrät er im Sommerinterview.

Weites Feld: Der asphaltierte Radweg von Werdorf nach Aßlar endet bislang Linkerhand an der Bundesstraße bei bedea. Er soll bald an dieser Stelle nach rechts abbiegen und dann 900 Meter sowie zwei Brücken weiter ins Mühlviertel führen. Von dort aus kommt man über Klein-Altenstädten bis nach Wetzlar. Foto: Gert Heiland

Weites Feld: Der asphaltierte Radweg von Werdorf nach Aßlar endet bislang Linkerhand an der Bundesstraße bei bedea. Er soll bald an dieser Stelle nach rechts abbiegen und dann 900 Meter sowie zwei Brücken weiter ins Mühlviertel führen. Von dort aus kommt man über Klein-Altenstädten bis nach Wetzlar. Foto: Gert Heiland

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar
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