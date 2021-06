Stadtführungen starten wieder

Über den Alten Friedhof an der Frankfurter Straße gibt es eine Führung am Samstag. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die Wetzlarer Tourist-Information bietet am Wochenende wieder Führungen und geführte Wanderungen an.

Am Samstag, 19. Juni, ab 14 Uhr können Besucher bei einem Rundgang über den Alten Friedhof Näheres zu seiner Geschichte erfahren. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz Alter Friedhof, Bergstraße. Die Gruppengröße ist auf 15 Teilnehmer begrenzt und es ist eine personalisierte Voranmeldung erforderlich. Karten gibt es zum Preis von 4 Euro (ermäßigt: 2 Euro).

Am Sonntag, 20. Juni, kann man sich ab 15 Uhr bei einer Mischung aus Theater und Stadtführung in die Zeit von 1772 zurückversetzen lassen. Treffpunkt der eineinhalbstündigen "Stadtführung mit anschließender Goethebegrüßung" ist am Brunnen am Domplatz. Karten gibt es zum Preis von 8 Euro (ermäßigt: 4 Euro).

Am Sonntag, 20. Juni, ab 14 Uhr steht eine vierstündige geführte Wanderung auf dem Südteil des Wetzlarer Drei-Türme-Weges an. Treffpunkt ist an der Infotafel auf der Lahninsel am Mühlgraben in Wetzlar. Die Karten kosten vier Euro.

Die Karten für alle Führungen sind vorab im Internet auf www.wetzlar-tourismus.de, per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de oder unter Telefon 0 64 41-99 77 55 erhältlich. Eine Voranmeldung ist erforderlich.