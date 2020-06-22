Montag,
22.06.2020 - 23:00
2 min
Stadtradeln: An alten Gleisen nach Kinzenbach
Auf der Tour entlang der ehemaligen Kanonenbahn nach Kinzenbach kommen 13 Kilometer fürs Stadtradeln zusammen.
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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