Stadtradeln: "Braunfels muss man sich erkämpfen"

Wer die Tour nachfahren will, findet auf mittelhessen.de im Dossier "Stadtradeln" (der QR-Code führt direkt dorthin) eine exakte Aufzeichnung per GPS. Diese Datei kann heruntergeladen und als Wegweisung fürs Navigationssystem genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Aufzeichnung nicht metergenau ist. Sie sollten also beim Fahren wachsam bleiben. Unsere diesjährige Tour mit dem OB beginnt an der Hospitalkirche und endet in der ColchesteranlageAuf einer Strecke von gut 40 Kilometern werden ungefähr 450 Höhenmeter erklommen. Fahrzeit ohne Pausen: etwa 3,5 Stunden. Wer nicht so viel Ausdauer hat, kann die Tour am Bahnhof Burgsolms starten und beenden. Das verkürzt die Strecke auf gut 25 Kilometer.