Stadtradeln: Fast wie Texas, nur ein bisschen grüner

Das ist Wetzlars stellenweise wilder Westen: Oberhalb von Niederbiel (rechts), kurz vor der Grillhütte Schäferburg, bietet sich ein Stopp mit Ausblick an.

Wetzlar. Was Texas und Solms gemeinsam haben? Sie verdienen sich beide die Bezeichnung "Wilder Westen", auch wenn das in Solms nur stellenweise so ist. Und auch nur, wenn man in Wetzlar auf das Fahrrad steigt.

Genau das wollen wir auch heute tun, regnerisches Wetter hin oder her. Unsere Tourenempfehlung fürs Stadtradeln ist eine wellige Ausfahrt in Richtung Solms, die im Jahr 2018 als Maitour in der Serie "Heimat Erfahren" dieser Zeitung mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club präsentiert wurde. Sehr viel Grün und überraschend viele gute Aussichten gibt es auf rund 25 Kilometern im Westen der Stadt zu erleben.

Start und Ziel befinden sich an der Alten Lahnbrücke, wir fahren einen Rundkurs über Burgsolms, Niederbiel und Oberbiel. Aus Wetzlar hinaus geht es über den Magdalenenhäuser Weg und den Weinberg. Dieser Auftakt fasziniert: Eben noch Trubel in der Stadt - Lärm, Autos, Menschenmassen. Und dann plötzlich die Einsamkeit im Naturerbe zwischen Bäumen. 700 Meter im Sattel trennen die laute Ernst-Leitz-Straße von der totalen Einsamkeit auf dem früheren Truppenübungsplatz. Kurz dahinter geht es in den Wald, in der Mitte zwischen Laufdorf, Albshausen und Oberndorf. Feiner Splitt und ein leichtes Gefälle lassen die Räder beschwingt rollen.

Bevor der Wald endet, fällt linker Hand eine Steinsäule ins Auge: die alte Richtstätte auf dem Galgenberg zwischen Oberndorf und Albshausen - ein Mahnmal der Rechtsgeschichte. Gebaut wurde sie 1750 für einen Räuberhauptmann, den "Eisernen Heinrich". Nachdem Heinrich in Leun dingfest gemacht worden war, hatte man ihn zum Tode durch Erhängen verurteilt. Es sollte ein Exempel statuiert werden, wozu man allerdings erst einen neuen Galgen errichten musste, da alle anderen Solmser Richtstätten baufällig waren. Genutzt wurde der Galgen nicht, Heinrich saß fünf Jahre im Kerker von Schloss Braunfels, zuletzt mit "Weib und Kindern", wie überliefert ist. 1755 wurde er des Landes verwiesen. Vom "Jungferngalgen" sprechen die Historiker heute.

Wir wechseln nun die Lahnseite, rollen durch Burgsolms nach Niederbiel, also vom Taunus in den Westerwald. Die letzte Steigung der Tour führt zur Grillhütte Schäferburg, wo sich ein fantastisches Panorama aufbaut. In der Ferne verschmelzen Solms und Braunfels scheinbar. Die Lahn versteckt sich hinter den dicht bewachsenen Uferstreifen. Und die B 49 ist so weit weg, dass ihr nervtötendes Lärmen zu einem sonoren Säuseln wird.