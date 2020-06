Stadtradeln: Raus in die Natur und ab nach Biebertal

Immer dem Dünsberg entgegen, aber nie ganz hinauf: So verläuft unsere Radtour nach Biebertal. Unterwegs können Sie immer wieder herrliche Ausblicke genießen. Foto: Pascal Reeber

Lahnau/BiebertalDer Dünsberg ist nicht das einzig lohnenswerte Ziel in Biebertal. Viele Ausblicke, viel Natur und sechs Arten Orchideen gibt es bei einer Ausfahrt in die Wetzlarer Nachbarkommune im Nordosten ebenfalls zu bewundern.

Eine 27 Kilometer lange Fahrt durch Biebertal ist unser heutiger Tourenvorschlag fürs Stadtradeln - es handelt sich wieder um eine Fahrt aus der Serie "Heimat Erfahren" dieser Zeitung in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Start und Ziel befinden sich in Waldgirmes, konkret am Hallenbad. Wer ganz im Sinne des Stadtradelns den Startort mit dem Fahrrad anfährt, der sammelt noch ein paar mehr Kilometer für die Stadtradelbilanz. Zur Eingewöhnung verläuft die vorgeschlagene Route zunächst flach und eben an der Lahn, wir folgen dem R 7 über Dorlar bis nach Atzbach, wenden uns dort gen Osten und nehmen Kinzenbach ins Visier. Am ehemaligen Bahnhof, dem heutigen Heimatmuseum, ist nach gut einem Viertel der Strecke Zeit für eine kurze Rast und eine intensive Beschau des Schienenbusses.

Es geht weiter nach Rodheim, dazu müssen wir nur den Dünsberg am Horizont ins Visier nehmen, der für die nächsten zehn Kilometer unser treuer Begleiter ist. Wenn das Wetter passt, fährt es sich wie im Urlaub. Die Passage durch Rodheim ist ein bisschen ekelig, die stark befahrene Ortsdurchfahrt erfordert Aufmerksamkeit. Oberhalb von Bieber befindet sich direkt an der Route ein unspektakulär wirkender Hang, der es aber in sich hat: Dort herrschen ideale Bedingungen für Orchideen, bis zu sechs Arten können bewundert werden. Nun ja, wenn man das Auge dafür hat. Es folgt der anstrengendste Abschnitt der Fahrt - hoch nach Königsberg. Oben werden die Radler aber mit sensationellen Aussichten belohnt, zum Beispiel dem Zwei-Burgen-Blick auf Vetzberg und Gleiberg. Kurz vor Königsberg geht es links ab, der Weg nach Bubenrod ist ein Genuss. In einem leichten Linksbogen fließt der Asphalt am Waldrand ins Tal. Nach dem nicht sehr steilen, aber dafür langen Anstieg von Bieber ist die Abfahrt sehr willkommen.

Im Wald bietet sich die Dicke Eiche nördlich von Waldgirmes zu einer letzten Rast an. Dort erfahren Radler von einer Tafel, wieso der Ort so heißt und warum er wichtig ist. Nur noch vier Kilometer sind es bis zum Startpunkt. Der Weg wird deutlich flacher. Bleibt aber wunderbar grün.