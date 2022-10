Stadtverwaltung Wetzlar gewährt Einblicke in ihre Arbeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Krieg in der Ukraine, Gasmangel, steigende Preise für Energie, Wohnen und Lebensmittel - der Winter 2022/2023 wird auch für alle Wetzlarer - ein ganz besonderer sein. Mit dem Podcast "Durch diesen Winter - gemeinsam" möchte die Stadtverwaltung Wetzlar Einblicke gewähren in die Arbeit verschiedener Bereiche der Stadt in diesen Wochen und Monaten.

Wo wird Energie eingespart? Wie wird sie eingespart? Auf welche Situationen bereiten sich die Stadt und ihre Eigenbetriebe, das Stadtmarketing, Wohnungsgesellschaften oder auch die enwag vor? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Hierzu begleitet Moderator Frank Mignon seinen Gastgeber - Umweltdezernent Norbert Kortlüke -, bei Gesprächen mit Experten aus der Politik und der Gesellschaft zu Themen wie Heizen in öffentlichen Gebäuden, die Lage im Einzelhandel/Gewerbe, Wohnen, Soziales und mehr.

Mignon und Kortlüke interviewen OB Wagner

In der ersten Episode, die bereits online verfügbar ist, sprechen Frank Mignon und Norbert Kortlüke mit Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD).

Die Folgen erscheinen etwa alle 14 Tage und werden auch auf der städtischen Internetseite zum Abruf angeboten.