Stahlbehandlung für 58 Jahre alte B 49-Brücke

Brücken in Deutschland sind oft nach ihrem Standort benannt. Doch wo liegt er eigentlich, der Taubenstein? Und wie kommen die Tauben in Spiel?

"Taubenstein" war der Name einer Eisenerzgrube, für die die Gebrüder Buderus zu Laubach im Jahr 1819 die Abbaugenehmigung erhielten, so nachzulesen bei Historiker Karsten Porezag ("Bergbaustadt Wetzlar", 1987). Standort war das Gelände der späteren Großgrube Raab, heute ein denkmalgeschütztes Ensemble zwischen Garbenheimer Straße und B 49 mit der passenden Straßenadresse "Am Taubenstein". Namensgeber könnte "taubes Gestein" gewesen sein, also Gestein ohne Eisenerz, schreibt die frühere Stadtarchivarin Irene Jung in ihrer Promotion 1985. Allerdings zählten die Stollen am Taubenstein zu den ergiebigsten der Stadt. (pre)