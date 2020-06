Stapler steht in Flammen

Der abgebrannte Stapler in Dutenhofen. Foto: Feuerwehr Wetzlar

Wetzlar-Dutenhofen (go). Ein elektrisch betriebener Gabelstapler ist in der Nacht zu Freitag, 12. Juni, in einem Betrieb im Industriegebiet Dutenhofen abgebrannt. Die Feuerwehr hatte die Lage nach Angaben von Sprecher Ernesto Castrejon rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Brand war um 4.47 Uhr gemeldet worden. Als erste waren Einsatzkräfte aus Dutenhofen und Münchholzhausen vor Ort. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden Kräfte aus Büblingshausen und Garbenheim sowie aus Hermannstein und Niedergirmes hinzugezogen. Mehrere Atemschutzgeräteträger drangen ins Innere vor. Schließlich wurde der brennende Stapler gelöscht. Mit Hochleistungslüftern wurde die Halle rauchfrei und wieder nutzbar gemacht. Zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.