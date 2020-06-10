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Mittwoch, 10.06.2020 - 05:30
6 min

Stärken und Schwächen in Wetzlars Radverkehr

In Wetzlar läuft das Stadtradeln - eine Aktion für Radverkehrsförderung und Klimaschutz. Aber was wollen die Radfahrer? Stellvertretend für die große Masse haben wir drei befragt.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Sind nicht nur während des Stadtradelns viel mit dem Rad in Wetzlar unterwegs (von links): Randi Moritz, Norbert Hark und Alexander Kupka bringen es zusammen auf rund 20 000 Jahreskilometer und kennen die Wege durch Wetzlar ganz genau. Sie hoffen, dass mit dem Radverkehrskonzept endlich Verbesserungen für den Radverkehr umgesetzt werden. Foto: Pascal Reeber

Sind nicht nur während des Stadtradelns viel mit dem Rad in Wetzlar unterwegs (von links): Randi Moritz, Norbert Hark und Alexander Kupka bringen es zusammen auf rund 20 000 Jahreskilometer und kennen die Wege durch Wetzlar ganz genau. Sie hoffen, dass mit dem Radverkehrskonzept endlich Verbesserungen für den Radverkehr umgesetzt werden. Foto: Pascal Reeber

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ZUR PERSON

Die drei interviewten Radfahrer, das sind: Alexander Kupka, 37 Jahre alt, Lokführer aus Wetzlar mit einer Jahresfahrleistung von rund 6500 Kilometern auf drei Fahrrädern, Seelsorger Norbert Hark aus Katzenfurt, 62 Jahre alt, Jahresfahrleistung etwa 10 000 Kilometer auf einem Pedelec mit Riemenantrieb und Randi Moritz (61) aus Wetzlar, Rentnerin mit einer Jahresleistung von 3000 Kilometern und ebenfalls Pedelec-Fahrerin. (pre)

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Weiterführende Links
Unser Dossier zum Stadtradeln in Wetzlar
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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar dossier-71
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