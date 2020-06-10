Mittwoch, 10.06.2020 - 05:30
6 min
Stärken und Schwächen in Wetzlars Radverkehr
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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ZUR PERSON
Die drei interviewten Radfahrer, das sind: Alexander Kupka, 37 Jahre alt, Lokführer aus Wetzlar mit einer Jahresfahrleistung von rund 6500 Kilometern auf drei Fahrrädern, Seelsorger Norbert Hark aus Katzenfurt, 62 Jahre alt, Jahresfahrleistung etwa 10 000 Kilometer auf einem Pedelec mit Riemenantrieb und Randi Moritz (61) aus Wetzlar, Rentnerin mit einer Jahresleistung von 3000 Kilometern und ebenfalls Pedelec-Fahrerin. (pre)
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