Freitag, 24.04.2020 - 19:00
3 min
"Statt Menschen Bäume umarmen"
Von Julia Hoffmann
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TAG DES BAUMES
Der internationale Tag des Baumes geht auf den amerikanischen Journalisten Julius Sterling Morton zurück, der Ende des 19. Jahrhunderts die Regierung von Nebraska aufforderte, einen "Tag des Baumes" auszurufen. Per Gesetz wurde 1885 der 25. April zu diesem Ehrentag erklärt. Der deutsche Tag des Baumes wurde 1952 von Bundespräsident Theodor Heuss und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) eingeführt.
Der internationale Tag des Baumes soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft verdeutlichen. An diesem Tag werden jedes Jahr Bäume als Beitrag für eine grünere Zukunft gepflanzt.
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