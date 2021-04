Stau in Wetzlar: Sperrung am Rathaus wird heute noch aufgehoben

Kleine Ursache große Wirkung: Ein Wasserrohrbruch in der Ernst-Leitz-Straße hat besonders am Montag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Foto: Christian Keller

WETZLAR - Geduld mussten gerade am Montagmorgen Autofahrer mitbringen, die entweder aus Richtung Steindorf nach Wetzlar wollten oder in die Gegenrichtung aus der Stadt hinaus. Im Morgenverkehr gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Stadteinwärts stauten sich die Autos zwischenzeitlich vom Abzweig Leitzplatz in die Ernst-Leitz-Straße zurück bis in den Karl-Kellner-Ring. Wer von Steindorf in die Innenstadt wollte, brauchte ungefähr 45 Minuten länger als üblich, denn bereits ab dem Rewe-Center ging es nur noch im Schritttempo vorwärts.

Wasserrohrbruch macht Sperrung notwendig

Schuld waren Bauarbeiten, um einen Wasserrohrbruch in der Ernst-Leitz-Straße auf Höhe der Kreuzung Wetzbachstraße zu beheben. Dafür musste die Straße halbseitig gesperrt und mit einer Ampel geregelt werden. Für die Dauer der Baustelle musste auch die Wetzbachstraße voll gesperrt werden und war aus Richtung Karl-Kellner-Ring zur Sackgasse umgewandelt worden.

Zumindest derartige Behinderungen dürften schon ab Montagnachmittag passé sein. Am Montag konnte die Stadt auf Nachfrage bereits vermelden: Der Asphalt sei eingebaut und müsse nur noch abkühlen. Die Baustelle könne voraussichtlich am Montag 16 Uhr aufgehoben werden. Das dürfte bereits im Feierabendverkehr zu spüren sein.