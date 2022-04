6 min

Stein-Schule: Streit um abgesagte Klassenfahrten geht weiter

In einem Brief an das Staatliche Schulamt kritisieren Eltern "gestörten Schulfrieden", Schüler sammeln 500 Unterschriften. Auch ein ehemaliger Schulleiter meldet sich zu Wort.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar